Pioli, finalmente ci siamo: oggi l’ufficialità, poi via alla nuova avventura

Comincerà ufficialmente oggi l'era Pioli-ter: in arrivo l'ufficialità, domani l'arrivo al Viola Park e poi il ritiro in viola.

Finalmente ci siamo, l'attesa è davvero finita. Stefano Pioli sta per tornare alla Fiorentina, un mese dopo la parola data al club viola sulla volontà di tornare. Nel mezzo è cambiata anche la panchina della Nazionale, ma oggi il tecnico di Parma inizierà la terza avventura in viola: atteso a ore il comunicato ufficiale, anche se la collaborazione a distanza va avanti da molto di più. Tutte le operazioni hanno avuto l'ok da parte del tecnico, che finalmente ora può tornare in Italia.