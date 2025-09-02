Pioli e l’ultimo giorno di riposo: domani si riparte senza 8 nazionali

Oggi secondo e ultimo dei due giorni di riposo concessi da Pioli di ritorno dalla trasferta di Torino, la quarta consecutiva per la Fiorentina tra Conference League (“neutri” di Presov e Reggio Emilia) e campionato (Cagliari e Torino) in un inizio trafficato di partite come per nessun’altra squadra italiana, e poi domani Ranieri e compagni tornano ad allenarsi al Viola Park per iniziare a mettere il Napoli nel mirino, con calma ma già con determinazione considerando la statura dell’avversario e l’importanza della partita del debutto al Franchi.

Allenamenti utili per proseguire l’inserimento degli ultimi arrivati Piccoli e Nicolussi Caviglia, dentro a un gruppo privo di alcuni elementi a ogni sosta che si ripete. Stavolta mancano in otto che pochi non sono, specie ricordando che Pioli li avrà di nuovo a disposizione dalla metà circa della prossima settimana: i programmi concordati tra club e calciatori prevedono che Dzeko e Kospo convocati in Nazionale bosniaca ritornino mercoledì 10 in campo al Viola Park, idem Gudmundsson, Pongracic e Ndour dopo la parentesi nell’ordine con Islanda, Croazia e Italia Under 21 (a cui invece ha rinunciato Comuzzo che già a Torino era stato sostituito alla fine del primo tempo per problemi di stomaco), mentre Kean e Sohm chiudono prima rispettivamente con Italia e Svizzera e si rivedono martedì 9 al centro sportivo di Bagnoli a Ripoli. Lamptey, convocato dal Ghana, rientrerà invece giovedì 11. Lo scrive il Corriere dello Sport.