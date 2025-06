Pioli e l’arrivo tardivo a Firenze. Ma quanti milioni ballano con l’Arabia?

Non è ancora ufficiale, ma Stefano Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Ieri l'Al-Nassr, con tanto di saluto di Cristiano Ronaldo, ha annunciato l'addio del tecnico. Pioli è pronto a tornare in quella che è ormai una seconda casa per lui, ovvero Firenze. Ma non potrà farlo prima dell'inizio di luglio, ma perchè? Di mezzo c'è una questioen fiscale

La tassazione araba

Come scrive il Corriere Dello Sport, per godere del regime fiscale arabo per l'anno corrente, Pioli dovrà rimanere in Arabia Saudita per almeno 183 giorni (metà anno più un giorno). L'ex Milan è arrivato a Ryhad lo scorso settembre. In questi modo il suo stipendio, vale a dire 18.5 milioni di Euro lordi, sarà sottoposto alla tassazione locale, ben diversa da quella italiana. La percentuale è del 2% per i lavoratori stranieri, ben diversa da quella italiana. L'ufficialità di Pioli dovrebbe arrivare il 3 luglio.