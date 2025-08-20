Impossibile, parlando di Stefano Pioli, non pensare a Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 quando sulla panchina viola sedeva proprio il tecnico emiliano. La fascia di capitano, adesso, è sul braccio di Luca Ranieri. A tal proposito ecco le parole del nuovo allenatore gigliato a Repubblica:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Pioli e la fascia di Astori: “Ho parlato con Ranieri. Vi dico cosa ci siamo detti”
Repubblica
Pioli e la fascia di Astori: “Ho parlato con Ranieri. Vi dico cosa ci siamo detti”
Davide Astori è sempre nel cuore di Stefano Pioli
A Luca ho detto che aveva un’eredità importante ma vedo in lui attaccamento e senso di appartenenza. A Davide ci penso sempre, ce l’ho dentro e chiaramente essere tornato qua me lo fa ricordare sempre di più. Vincere un trofeo per lui sarebbe qualcosa di incredibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA