Pioli e il legame con Firenze. L’emozione del tecnico nel ricordo di Astori

Pioli ritrova una Fiorentina diversa, a partire dalla nuova proprietà, passando per il centro sportivo e arrivando allo stadio ricco di cantieri. Il suo legame con la città però non è mai stato tagliato, nonostante le esperienze al Milan e all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Tutta la sua emozione l'ha espressa nella giornata di ieri durante la conferenza stampa di presentazione, durante la quale non è potuto mancare il ricordo a Davide Astori con tanto di occhi lucidi per il valore che la fascia da capitano, oggi indossata da Ranieri, ha in sè. E poi l'elogio ad alcuni leader della squadra come De Gea e Gosens, figure importanti nello spogliatoio anche a livello umano. Lo riporta il Corriere Fiorentino.