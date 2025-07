Pioli detta i tempi del mercato, Gazzetta: “Cosa possiamo aspettarci adesso”

La Gazzetta dello Sport annuncia una sostanziale frenata nelle trattative in entrata per la Fiorentina, concentrata com'è ora sul raduno e con una tournée imminente. Il mercato viola, si legge, tornerà nel vivo dopo i giorni in Inghilterra, prevista nei primi 9 giorni di agosto con tre amichevoli (vs Leicester City, Nottingham Forest e Manchester United, ndr), perché l’allenatore prima di chiedere altre mosse in entrata ai suoi dirigenti vuole farsi un’idea precisa e testare coloro che stanno già lavorando con lui.