Pioli come Palladino? Il nuovo allenatore fondamentale per Moise Kean

La Fiorentina cerca di costruire basi solide per il futuro, ma la situazione di molti giocatori chiave è tutt’altro che definita. L’unica vera certezza al momento è David De Gea, che ha rinnovato per tre anni. Su tutti gli altri, invece, restano molti dubbi.

Moise Kean è al centro dei pensieri viola: il club vorrebbe proporgli un nuovo contratto per eliminare la clausola da 52 milioni, ma il giocatore non ha ancora deciso. Il rischio è concreto, con club come il Manchester United pronti a farsi avanti tra il 1 e il 15 luglio. Tuttavia, l’arrivo imminente di Stefano Pioli potrebbe essere un fattore decisivo per convincerlo a restare.

Situazione delicata anche per altri titolari: Dodô è in rottura con la società e corteggiato da top club come Napoli, Barcellona, Liverpool e Juventus. La Fiorentina però non lo lascerà partire per meno di 25 milioni. Mandragora ha il rinnovo in stand-by, mentre Gosens, felice a Firenze, potrebbe diventare un obiettivo della Roma di Gasperini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.