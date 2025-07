Pioli, che differenza con Palladino. Gazzetta: “Il lancio lungo per Kean un ricordo”

Stefano Pioli sta lavorando per costruire una nuova Fiorentina più propositiva e votata al gioco offensivo, con l’obiettivo di schierare Albert Gudmundsson come fantasista libero alle spalle di Edin Dzeko e Moise Kean. È la sua grande scommessa tattica. Per realizzarla, chiede ai suoi giocatori un cambiamento netto rispetto alla scorsa stagione: più fraseggio, costruzione dal basso e coinvolgimento degli esterni come Dodô e Gosens, che devono tagliare verso l’interno mantenendo però la loro naturale propensione a correre e crossare.