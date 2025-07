Pioli arriva al Viola Park: prima seduta e nodi da sciogliere in rosa

Pioli alla Fiorentina è pronto a guidare un gruppo folto e ricco di incognite: si apre una fase cruciale in campo, negli uffici e sul mercato

Redazione VN 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 10:48)

Dopo settimane di attesa, Stefano Pioli è pronto a iniziare ufficialmente la sua terza avventura in viola. Come riporta la Repubblica, il tecnico toscano sbarcherà domani al Viola Park, dove incontrerà la squadra e guiderà il primo allenamento (a porte chiuse) previsto per lunedì. In serata, invece, arriverà il primo bagno di folla da parte del pubblico gigliato.

Pioli dovrà gestire una rosa molto ampia, con titolari, giocatori in uscita e giovani da valutare. Tra gli assenti c’è Matias Moreno, ceduto in prestito al Levante con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina.

Il tecnico ha già iniziato a lavorare virtualmente sul progetto, ma ora entra nel vivo: attende risposte dal mercato, spera di trattenere Moise Kean e di trovare la giusta alchimia in tempi rapidi. Per la Viola, si apre una fase cruciale: in campo, negli uffici e soprattutto sul mercato.