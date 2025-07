Pin, un addio con giallo: c’è una denuncia per omicidio

A quattro giorni dalla morte di Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Firenze, che aveva subito aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati. Le circostanze del ritrovamento del corpo hanno fatto prevalere da subito l’ipotesi del suicidio. Tuttavia, la decisione della Procura di restituire la salma senza disporre l’autopsia è stata contestata dalla famiglia, portando l’ex moglie, Elena Fabbri, a sporgere denuncia contro ignoti per omicidio, chiedendo ulteriori accertamenti, tra cui il sequestro del cellulare e dell’abitazione dell’ex calciatore.

Nel frattempo, Firenze e il mondo viola stanno vivendo giorni di profondo cordoglio. Giovedì, la Fiorentina è scesa in campo con il lutto al braccio a Grosseto, mentre i tifosi hanno esposto uno striscione in memoria del giocatore, ricordando un celebre sfogo di Pin dopo la finale di Coppa Uefa del 1990. Il ricordo di Pin è ancora molto vivo, soprattutto al Viola Park, dove era una presenza familiare e amata, tanto che l’allenatore Stefano Pioli ha espresso tutta la sua commozione parlando del forte legame umano che li univa, dentro e fuori dal campo.

Anche durante l’amichevole Fiorentina-Carrarese, il tributo non è mancato: prima un minuto di silenzio, poi uno striscione firmato Curva Fiesole e cori dedicati a Pin, considerato ormai più di un ex calciatore, ma un vero tifoso tra i tifosi. Legato indissolubilmente alla città, Pin aveva continuato a seguire la Fiorentina anche da appassionato, presente alle ultime trasferte europee con i sostenitori viola. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato una ferita profonda, con la comunità fiorentina ancora in cerca di risposte e di un senso per questa tragica perdita. Lo scrive il Corriere dello Sport.