Pin: “Kean è travolgente, immarcabile. Ecco come puoi arginarlo”

Il doppio ex della sfida in programma domenica tra Verona e Fiorentina, Celeste Pin , è stato intervistato dal Corriere di Verona. Queste le sue parole sulla situazione delle due squadre: "Il Verona sta vivendo delle difficoltà, ma in questo momento è salvo. Basi e struttura ci sono, anche se il tragitto resta lungo. I problemi maggiori sono dietro, i numeri parlano chiaro. Al Franchi mi resi conto di quanto Kean fu travolgente, ma la squadra di Zanetti mostrò grossi limiti difensivamente. Era distratta, non ordinata".

Su Kean

"Per arginare Kean serve organizzazione, serve sempre un uomo che sia pronto a raddoppiare su di lui. Come si contiene l'attaccante viola? Difendendo da squadra. Sicuramente non duellandoci 1 contro 1. È un attaccante fortissimo per come sa fare gol ed è anche molto intelligente tatticamente, qualità che va a completare la sua dirompenza fisica. Nel gol segnato da lui contro il Genoa ha dimostrato quanto sia immarcabile".