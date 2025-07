Pioli e quel “Forza Moise” al Viola Park: il pubblico viola si esalata

La seduta si è aperta con esercizi atletici e tecnici, e ha visto anche l'esordio in allenamento del giovane Eman Kospo (classe 2007 dal Barcellona). Pioli ha poi diviso la squadra in gruppi, gestiti da Tarozzi e dagli altri componenti dello staff, per la cura della tecnica individuale. In tal senso si è sentito chiaramente un «forza Moise» pronunciato da Pioli, con applauso d’incitamento al seguito, mentre l’attaccante raggiungeva una delle postazioni di lavoro, e in generale non sono mancati da parte dello stesso mister richiami e sottolineature ai giocatori in tutte le fasi della seduta, sfruttando la naturale empatia e attenzione al rapporto umano da sempre riconosciutagli.