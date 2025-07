Piccoli resta il primo post-Kean. Il procuratore può aiutare

Il giallo Moise Kean sembra ancora lontano dalla soluzione. L'attaccante ex Juventus è al centro delle voci di mercato, e fino al 15 luglio la Fiorentina non avrà il destino nelle proprie mani. Fino ad allora la speranza è che nessuno riesca a portare via il centravanti viola. Ma su dovesse succedere, Pradè e Goretti si lanceranno sul mercato in cerca del sostituto. Il nome principale è sempre quello di Roberto Piccoli, come scrive il Corriere dello Sport.