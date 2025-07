Piccoli, l’affondo viola solo in caso di addio di Kean. Ecco le richieste rossoblù

In caso di addio di Moise Kean, il nome sul taccuino della dirigenza viola porta al rossoblù, Roberto Piccoli

4 luglio 2025

In attesa di sviluppi, che da Firenze sperano che non arrivino mai, sul fronte Kean, la società viola sta continuando a monitorare Roberto Piccoli, il primo nome sulla lista in caso di partenza dell'attaccante titolare. La Fiorentina, non avendo voce in capitolo nella decisione dell'ex Juventus, non vuole dare nulla per scontato e dopo aver preso lo svincolato Edin Dzeko, starebbe valutando proprio l'attaccante del Cagliari.

La punta rossoblù arriva da una buona stagione in A, con 10 gol e un assist in 37 partite disputate. L'affondo viola arriverebbe, ovviamente, soltanto in caso di partenza di Kean. La valutazione fatta dal presidente Giulini, andrebbe oltre i 30 milioni, ma la società non lo vorrebbe tenere controvoglia. Infatti, potrebbe partire anche per una cifra più bassa: magari intorno ai 20 milioni più bonus.

Mentre, in caso di arrivo di Sebastiano Esposito, il tifo viola non dovrà preoccuparsi, visto che l'ex Empoli prenderebbe il posto di Beltran e non di Kean. Lo riporta la Gazzetta dello Sport