Piccoli a Firenze anche con la permanenza di Kean? Nazione: “Sì, ma l’anno prossimo”

La Fiorentina continua a seguire Piccoli

Redazione VN 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 09:40)

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, sta lavorando su due fronti: da un lato le trattative concrete e avanzate per portare a Firenze giocatori come Bernabé ed Esposito, dall’altro la necessità di prepararsi a possibili cessioni importanti, in particolare quelle di Moise Kean e Dodô. Al momento non ci sono certezze, ma il club viola vuole farsi trovare pronto nel caso in cui le voci di mercato trovassero conferma nei fatti.

Sul futuro di Kean c’è ancora incertezza: il Napoli è interessato e il Manchester United osserva da lontano, ma il nodo centrale resta la clausola valida fino al 15 luglio. Dopo quella data, eventuali offerte potrebbero concretizzarsi, e Pradè non vuole farsi trovare scoperto. Per questo è già stato avviato un primo contatto per Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, autore di 10 gol nell’ultima stagione di Serie A.

Il profilo di Piccoli è tenuto sotto osservazione anche per via degli ottimi rapporti tra il suo entourage e la Fiorentina, essendo gli stessi agenti di Kean e Dzeko. Il club sardo chiede 30 milioni per il giocatore, una cifra che potrebbe essere oggetto di trattativa. Se Kean dovesse restare, l’interesse per Piccoli potrebbe essere solo rimandato alla prossima stagione, ma in caso di addio, il centravanti rossoblù diventerebbe la prima scelta per sostituirlo.