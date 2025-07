Per Zortea c’è concorrenza di Gasperini. Ecco quanto chiede il Cagliari

Il prezzo

Il Cagliari però non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente. Zortea è stato uno dei punti forti della scorsa stagione, con una nuova vena realizzativa. I sardi chiedono 10 milioni per lui. Per la Fiorentina sarebbe il profilo più appetibile in caso di partenza di Dodò, anche se per il brasiliano per adesso, non si registrano piste calde.