Per Piccoli i soldi non sarebbero un problema. Gli agenti possono aiutare

L'attaccante è monitorato in caso di addio di Kean

Il futuro di Moise Kean è ancora incerto, specialmente dal ptimo luglio in poi. L'eventuale partenza del bomber ex Juventus, lascerebbe la Fiorentina con 52 milioni nelle mani, ma anche con un grande vuoto da colmare. Il profilo che Pradè sembra preferire per l'eventuale sostituzione è quello di Roberto Piccoli.