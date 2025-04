Per la Lega impossibile giocare domani, poi il dietrofront e la rabbia viola

Fortunatamente, in aiuto della Fiorentina è arrivato il Cagliari, che ha concesso l’utilizzo del proprio centro sportivo, il Crai Sport Center di Assemini, posticipando la propria sessione d’allenamento al pomeriggio per lasciare spazio ai viola. La squadra di Palladino ha anche cambiato sede del ritiro, spostandosi in una zona più tranquilla appena fuori città, in contrasto con l’alloggio precedente situato in zona porto. Una conclusione tutto sommato ordinata per una giornata iniziata nel caos più totale. Lo scrive la Nazione.