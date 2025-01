Per Kouamé continua il dialogo. Ma c’è distanza sulla valutazione di Sanabria

Trattativa in corso tra Fiorentina e Torino per Kouamé. C'è però ancora distanza per via della valutazione di Tonny Sanabria che interessa alla viola come vice Kean. Si penserebbe ad uno scambio a titolo definitivo con conguaglio, ma il Torino, che valuta Kouamé 6 milioni, ne chiede 11 per Sanabria. La società viola non è dello stesso avviso, quindi le parti sono ancora distanti. Ma la volontà è quella di trovare un accordo anche ricadendo sull'opzione scambio di prestiti.