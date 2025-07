Per Bennacer è sempre più Arabia: offerto un triennale da 8-10 mln a stagione

Ismael Bennacer è pronto a diventare un tesoretto prezioso per il Milan, che potrebbe concludere un'importante operazione in uscita con una plusvalenza utile a rifinanziare la propria campagna acquisti. Il centrocampista algerino, classe 1997, ha infatti cambiato procuratore affidandosi alla potente agenzia KDS, da sempre molto attiva nel mercato arabo. E proprio dalla Saudi Pro League è arrivata la prima proposta concreta, firmata Al Ittihad : una dozzina di milioni per il cartellino e un triennale faraonico da 8-10 milioni netti a stagione per il giocatore.

Un’offerta che fa riflettere lo stesso Bennacer, tentato dal rilancio economico e tecnico in un contesto dove ritroverebbe N’Golo Kanté, già attivo nel convincerlo a raggiungerlo in Arabia. L’ex Empoli, che aveva trovato continuità e centralità nel Milan scudettato e nella semifinale di Champions 2023, si è preso qualche giorno per decidere. Anche perché in Europa le porte sembrano essersi semi-chiuse: solo timidi sondaggi da parte di club russi e turchi, mentre il Marsiglia ha rinunciato al riscatto dopo il prestito, chiedendo un contributo sul maxi ingaggio da 4,2 milioni a stagione. Ipotesi respinta da via Aldo Rossi, che ora ha dato luce verde al trasferimento nel Golfo. Lo scrive Tuttosport.