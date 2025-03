Pausa finita, si torna in campo: Palladino ritrova la Fiorentina

Diversi elementi della rosa sono impegnati con le rispettive selezioni: Kean e Comuzzo si sono uniti alla Nazionale a Coverciano, Gudmundsson è in Islanda, Pongracic con la Croazia. Inoltre, Ndour è in Under 21, Caprini e Harder in Under 20, mentre Martinelli è stato convocato con l’Under 19. Lo scrive la Nazione.