Patto di responsabilità al Viola Park. E la Curva Fiesole non sarà all’Olimpico

Un’assunzione di responsabilità, per non chiamarla patto ed evitare una figura retorica spesso abusata: quella di Palladino e del suo gruppo ieri alla ripresa degli allenamenti, così da trovare modi concreti e soluzioni efficaci per uscire dalla crisi di rendimento e di risultati in cui è sprofondata la Fiorentina da un mese e mezzo in qua.

E le parole che si sono detti, gli intenti che si sono (ri)promessi, le azioni che hanno pianificato si ripeteranno nei giorni e vanno in un’unica direzione, perché è chiaro a tutti dentro al Viola Park che c’è bisogno di un’inversione rapida per non dare alla crisi stessa i contorni di una strada senza via d’uscita: la Lazio domenica è la riprova perfetta per quello che potrebbe rappresentare l’esito positivo contro un avversario di alto valore. Molto rischiosa, ma perfetta, e a questo punto non ci sono altre scelte a disposizione.