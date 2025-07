Partitelle, tattica e tanta parte atletica: così cresce la Fiorentina di Pioli

A centrocampo la situazione resta in evoluzione, con Pioli che sperimenta diverse soluzioni, cercando di costruire un reparto solido e versatile. L’approccio della squadra mostra movimenti fluidi, pressione alta e una linea difensiva avanzata, segno di un’identità tattica più definita e aggressiva rispetto al passato. Alcuni giocatori però hanno incontrato difficoltà fisiche o motivazionali, come Gudmundsson, Mandragora, Sottil e Beltran, mentre la rosa si è rinforzata con innesti di qualità come Dzeko, destinato a portare esperienza e personalità.

Il bilancio del ritiro è positivo, con una forte partecipazione dei tifosi e uno spirito combattivo ben visibile. Le prossime amichevoli in Inghilterra contro squadre di alto livello come Leicester, Manchester United e Nottingham Forest saranno decisive per capire la reale consistenza della Fiorentina in vista dell’inizio della stagione e del preliminare di Conference League, ormai a meno di un mese dall’inizio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.