Parisi, dalle assenze pesanti alla riconferma. Ecco come sta l’esterno viola

La Nazione analizza oggi la situazione legata a Fabiano Parisi, esterno viola che può tornare in campo dal primo minuto contro il Genoa. Come riporta il quotidiano, il classe 2000 aveva mascherato e risolto diversi problemi alla Fiorentina nel recente passato. Nello scacchiere di Vanoli lui e Solomon rappresentavano lo strappo e l'imprevedibilità. Per la serie: se c'erano due giocatori da non perdere per strada erano proprio loro. L'israeliano, però, è andato ko contro lo Jagiellonia, l'ex Empoli poco più tardi. Una botta al piede contro l'Inter che sembrava niente. La sospensione del campionato che tranquillizzava in vista di un pronto ritorno in campo. Invece no. All'esterno è servito un mese e mezzo per tornare in campo nella sciagurata notte dell'Olimpico. La sua assenza ha pesato soprattutto nel doppio confronto con il Crystal Palace. Cruccio di non poco conto, con Vanoli che ha dovuto sfidare gli inglesi a Londra con una squadra completamente depotenziata, cioè senza il tridente titolare formato da lui, Solomon e Kean. Perché quella che sta andando in attacco è stata anche una stagione di esperimenti riusciti, con Vanoli che ha avuto l'intuizione di alzarlo di qualche metro sul campo quando la Fiorentina faticava a cambiare modulo per assenza di esterni offensivi. Si è rivelato prezioso Fabiano, messosi a disposizione completa del gruppo dopo essere rimasto ai margini nella gestione Pioli. La sua importanza a livello tattico la si è vista quando ha giocato e - ancor di più - quando è diminuita. Da domani riprenderà il suo posto da titolare. L'impressione è che Vanoli possa posizionarlo proprio largo a destra nel tridente offensivo. Una spinta in più per la Fiorentina la sua presenza in questo finale di campionato. L'obiettivo è chiudere il discorso salvezza e disputare un finale dignitoso anche per iniziare a fare i conti in vista della prossima stagione. E mai come stavolta il carro di Parisi si è fatto folto in vista di una conferma. In tanti sono destinati a salutare. Lui no. In pochi mesi ha ribaltato giudizio e prospettiva. Merito del suo lavoro. Della sua voglia di essere utile e protagonista. E perché no, anche un po' di Vanoli.