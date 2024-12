Panathinaikos tra le possibili avversarie. Chelsea evitato fino alle semifinali

In caso di incrocio con i biancoverdi agli ottavi di finale, la Fiorentina incontrerà una sua vecchia conoscenza: Bartolomej Drawgoski. Per quanto riguarda le altre possibili avversare, il Vikingur è arrivato secondo in Islanda, dove il campionato è già terminato; stessa posizione occupata momentaneamente dal Borac in Bosnia, mentre l'Olimpia Lubiana è al comanda del proprio campionato. La Fiorentina avrà tempo per studiare le avversare, ma sulla carta è superiore. Lo riporta La Gazzetta dello sport.