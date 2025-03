Palladino vuole rilanciare la Fiorentina. E oggi limiterà i cambi

Dopo la vittoria contro il Panathinaikos, Palladino ha subito spostato l’attenzione sulla Juventus, consapevole che il campionato resta una priorità. La Fiorentina arriva al match con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, ma l’entusiasmo per la sfida contro i bianconeri è alto, con il Franchi pronto a registrare un record di presenze. Per i tifosi viola, questa non è una partita come le altre, e il tecnico lo sa bene.

L’incontro ha un significato speciale anche per Palladino, ex giocatore della Juventus, che ritroverà in panchina Thiago Motta, suo compagno ai tempi del Genoa. Dopo il successo in Conference League, la Fiorentina ha l’occasione di rilanciarsi anche in campionato, restando agganciata alla corsa per l’Europa. Contro la rivale storica, la posta in gioco è ancora più alta: vincere significherebbe ritrovare fiducia, entusiasmo e identità.