Palladino vuole chiudere in bellezza. Pronta la miglior Fiorentina a Udine

La Fiorentina è chiamata a un’impresa complicata ma non impossibile: per qualificarsi in Europa dovrà vincere a Udine e sperare che la Lazio perda a Roma. Un incastro difficile, ma Raffaele Palladino vuole chiudere la stagione con un’altra vittoria, dopo il successo casalingo contro il Bologna. Un’eventuale affermazione in Friuli garantirebbe alla squadra il miglior bottino di punti in Serie A degli ultimi undici anni. Proprio per premiare il lavoro svolto, la società ha deciso di rinnovare il contratto dell’allenatore fino al 2027, esercitando un’opzione approvata da Ferrari, Pradè e dal presidente Commisso.