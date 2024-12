Palladino VS Motta, il nuovo che avanza. Emergenti che fanno tendenza

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola si sofferma su Juve-Fiorentina, livori & rancori. Specialmente nei tempi passati è stata sfida di dissapori, aspre rivalità e non solo, ma oggi le due squadre (appaiate) rappresentano il nuovo che avanza. Gli emergenti Motta e Palladino, che fanno tendenza e moda ma che vedono nuovi futuri. Sono reduci entrambi da due ottimi campionati, portati di slancio verso l'università dei grandi club.

Scontro diretto

Motta e Palladino si sfideranno oggi, faccia a faccia, nel più classico dei duelli. Un braccio di ferro fra due pupilli di Gasperini, l'inarrivabile. Giocarsela al massimo senza regole, purché non si punti a un brodino senza vincitori né vinti, perché non sarebbe bello per una partita così.