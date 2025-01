Palladino, voglia e rilancio: Pablo Marì si prende la Fiorentina

Pablo Marí Villar, trentunenne difensore spagnolo, arriva alla Fiorentina dopo un lungo percorso internazionale, con esperienze in club come Maiorca, Girona, Manchester City, Flamengo, Udinese e Monza. Nonostante le voci di raccomandazione, Marí è considerato un giocatore esperto e già pronto per la Serie A.

Alla presentazione, ha espresso entusiasmo per il progetto della Fiorentina, dichiarando di essere pronto a giocare contro il Genoa, ma anche consapevole delle dinamiche di squadra. Non si è espresso su Pietro Comuzzo, ma ha elogiato il giovane talento. Ha parlato del suo ruolo in difesa, che ha ricoperto sia a quattro che a tre, e ha condiviso la sua esperienza da capitano a Monza, dove ha deciso di partire per la Fiorentina.