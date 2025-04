Palladino, vinci a San Siro e rendi concreti i sogni di Firenze e della Fiorentina

La Fiorentina affronta una fase cruciale della stagione con quattro gare in dodici giorni, inclusa la sfida di domani contro il Milan, seguita dai quarti di Conference League contro il Celje e dal match con il Parma. Nonostante le recenti vittorie contro Juventus e Atalanta, il rendimento in trasferta resta un problema: nel 2025, i viola hanno ottenuto solo un successo fuori casa, contro la Lazio. Palladino ha sottolineato la necessità di migliorare questo aspetto e ha ribadito che, pur affrontando un Milan in difficoltà, la partita sarà complicata. Il tecnico ha inoltre ringraziato il presidente Commisso per la sua vicinanza alla squadra in un momento così significativo.

Le condizioni di Gosens restano un'incognita, con l’allenamento odierno decisivo per capire se sarà a disposizione. Intanto, la Fiorentina si appresta a ritrovare il Milan, avversario che lo scorso ottobre ha segnato l’inizio di una striscia di otto vittorie consecutive per i viola. La squadra di Palladino è consapevole dell’importanza della sfida di San Siro, non solo per il morale ma anche per la classifica, in una corsa serrata alla qualificazione europea.