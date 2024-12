Palladino soddisfatto, ma non tutti hanno reso come ci si aspettava

Nella prima fase della Conference League, Raffaele Palladino ha cercato di dare spazio a chi, in campionato, ne ha avuto di meno. Le prime apparizioni europee, con qualche gol di troppo subito, sono state caratterizzate anche da un alchimia che la squadra viola non riusciva a trovare.

Palladino si ritiene comunque soddisfatto dalle prestazioni di chi è stato chiamato in causa anche nel momento in cui trovavano poco spazio in campionato. Tra questi Parisi, Richardson e Ikoné che nell'ultimo periodo è in leggera crescita. Inoltre sono da segnalare anche i debutti di tre prodotti del vivaio viola come: Martinelli, Harder e Rubino.