Palladino sfida Italiano: dentro il derby personale del tecnico viola

L’ultima partita dell’anno al Franchi chiude una stagione folle per la Fiorentina, fatta di alti e bassi clamorosi: brillante contro le grandi, disastrosa con le piccole. Il bilancio incerto ha lasciato i viola aggrappati a un’ultima, sottilissima speranza europea, quella di tornare a giocare la Conference League. Oggi si gioca tutto contro il Bologna, in una sfida che sembra scritta per racchiudere in 90 minuti tutte le contraddizioni e le emozioni di questa annata.

Fiorentina-Bologna è un concentrato di motivazioni: risultato decisivo per l’Europa, riflessioni sul futuro di Palladino e dei giocatori, e il ritorno di Vincenzo Italiano, reduce dal trionfo in Coppa Italia ma anche reduce da problemi fisici. L’accoglienza per lui sarà probabilmente un misto di applausi e fischi, in una serata in cui il Franchi sarà teatro non solo di calcio, ma anche di emozioni contrastanti. L’appuntamento ha il sapore di un epilogo ad alta intensità, con tutto in gioco e niente scontato.