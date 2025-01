Palladino sceglie Mandragora in mezzo al campo: serve fisicità

La Fiorentina, per superare il momento di crisi, riparte dai suoi fedelissimi in difesa: De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens, chiamati a ritrovare la solidità dopo 10 gol subiti nelle ultime 5 gare.

A centrocampo, accanto ad Adli e Mandragora, Folorunsho sarà schierato più avanzato per garantire fisicità e copertura. In attacco, Kean resta intoccabile, con Gudmundsson favorito su Beltran per la trequarti, affiancato da Sottil, in grande forma e votato miglior giocatore dell'ultimo mese dai tifosi. Attesi circa 19.000 spettatori al Franchi, nonostante i disagi causati dai cantieri che occupano buona parte dello stadio. Lo riporta il Corriere dello Sport.