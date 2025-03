L'unico giocatore ancora alle prese con un infortunio è Colpani, fermo da quasi due mesi per una lussazione al mesopiede. L’ex Monza non è ancora pronto per tornare ad allenarsi con il gruppo, ma nei prossimi giorni inizierà a lavorare sul campo con l’obiettivo di essere disponibile nel mese di aprile, periodo in cui la Fiorentina sarà chiamata a giocare sei partite in soli 17 giorni.