Palladino riabbraccia la squadra. Adesso un periodo pieno di impegni

Raffaele Palladino ha ritrovato l’intero gruppo della Fiorentina, con il rientro dei nazionali dopo una breve pausa. L’unico assente è Colpani, ma il suo ritorno è imminente. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro l’Atalanta, con Moise Kean protagonista sui social dopo la doppietta alla Germania. I tre giorni di riposo concessi sono stati utili, soprattutto per chi aveva bisogno di recuperare energie. Ora la Fiorentina si prepara a un aprile intenso, con sei partite in 22 giorni, tra campionato e Conference League, un periodo cruciale per le ambizioni della squadra. Lo scrive la Nazione.