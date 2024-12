Palladino recupera il fedelissimo Cataldi. Ikonè e Colpani si giocano il posto

Per Palladino oggi sarà una gara decisiva per capire le ambizioni della sua Fiorentina. Il tecnico andrà a Bologna con il centrocampo delle grandi occasioni, quello che da più garanzie. Secondo La NazioneCataldi è recuperato e farà coppia con Adli, che ha riposato giovedì in coppa. Il problema alla caviglia per l'ex Lazio è superato. La difesa sarà quella titolare, con De Gea in porta e la linea Dodò-Comuzzo-Ranieri-Gosens confermata. Nessun dubbio invece su Moise Kean e Lucas Beltran. Sulla destra Palladino dovrebbe optare per il ritorno di Colpani, anche se il ballottaggio con Ikonè c'è.