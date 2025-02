Palladino recupera Cataldi e Colpani. Comuzzo torna dal primo minuto?

Il punto sulla Fiorentina in vista della gara di giovedì contro l'Inter

L'allenamento di scarico andato in scena ieri mattina al Viola Park è servito a Palladino per tirare un sospiro di sollievo. A meno di clamorose sorprese, stavolta sia Cataldi che Colpani saranno a disposizione per il recupero di campionato con l'Inter.