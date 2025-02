Palladino “on fire”. Il coraggio di osare: tre mosse per la ripartenza

Doveva essere camaleontica, e così è stata, come voleva Palladino. La Fiorentina che giovedì ha spazzato via l'Inter ha saputo lottare, soffrire, ma allo stesso tempo è stata capace di infliggere il colpo del k.o. al momento giusto. Come scrive La Nazione, non è un caso che la nuova ripartenza viola è nata da un'altra trovata tattica del suo allenatore, quel 4-4-1-1 che ha portato nove punti in tre partite. Oltre al cambio di modulo - si legge - il tecnico ha saputo inoltre dare una seconda vita calcistica ad alcuni suoi giocatori, capaci di ricoprire più ruoli all'interno del disegno viola.