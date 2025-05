Palladino oltre le polemiche: ferie, ritiro e amichevoli. Sfida al Leicester

Dopo la partita di domenica contro l’Udinese, la Fiorentina saluterà immediatamente la stagione con il classico "rompete le righe". Raffaele Palladino ha già comunicato ai giocatori che, terminata la gara in Friuli, inizieranno un periodo di ferie di oltre un mese. L’unica eccezione sarà rappresentata dai calciatori convocati in nazionale, che dovranno rispondere agli impegni con le rispettive selezioni prima di potersi godere le vacanze estive.

Per quanto riguarda la preparazione estiva, non ci sono ancora date ufficiali, ma con ogni probabilità la prima fase si svolgerà a luglio al Viola Park, come avvenuto lo scorso anno. In agosto, la squadra sarà impegnata in una mini-tournée internazionale che include già un’amichevole confermata contro il Manchester United il 9 agosto all’Old Trafford, e con ogni probabilità un’altra contro il Leicester al King Power Stadium, ancora in attesa di ufficializzazione.