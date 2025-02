Palladino non recupera nessuno per il Lecce, ma spera nel “miracolo” Adli

La Fiorentina non ha avuto il consueto lunedì di riposo, complice il calendario che impone la sfida contro il Lecce già venerdì. Dopo la sconfitta con il Verona, Palladino ha scelto di tornare subito in campo per analizzare gli errori e cercare soluzioni immediate a una crisi di gioco e risultati che sta mettendo a rischio la corsa all’Europa League. L’allenamento al Viola Park è stato diviso tra una seduta di scarico per chi ha giocato e un lavoro più intenso per gli altri, accompagnato da un’analisi approfondita della partita del Bentegodi.