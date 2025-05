Palladino, niente turnover. A Udine 500 tifosi della Fiorentina

La Fiorentina affronta l’ultima giornata di campionato a Udine con l’obiettivo di chiudere al meglio una stagione altalenante, sperando in un miracolo che potrebbe ancora spalancare le porte dell’Europa. I tre punti potrebbero però non bastare: molto dipenderà dall’esito di Lazio-Lecce. Raffaele Palladino, che ha parlato da tecnico confermato anche per il prossimo anno, sa bene che il risultato del Friuli avrà un peso sul suo futuro e per questo ha deciso di schierare la miglior formazione possibile.