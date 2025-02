La sfida di questa sera contro il Lecce si è trasformata in una delle più importanti della stagione per la Fiorentina. Dopo una settimana difficile, segnata da polemiche e tensioni tra tifosi divisi tra chi sostiene Palladino e chi ne chiede l’esonero, la squadra si è isolata nel Viola Park per ritrovare compattezza e risolvere i problemi tattici emersi nelle ultime gare.