In avanti, Palladino conferma il 4-2-3-1, con Sottil al posto di Bove sulla sinistra, supportato da Beltran e Colpani sulla trequarti, mentre Kean guiderà l’attacco. Per ora, non sono previsti cambi di modulo, con il tecnico deciso a consolidare la solidità tattica e spingere per mantenere la zona Champions. Lo riporta la Nazione.