Palladino ha parlato con Bove, Gazzetta: “Può entrare nel suo staff tecnico”

L'idea della Fiorentina per Edoardo Bove

Edoardo Bove rimane alla Fiorentina? Sì, ma come collaboratore di Raffaele Palladino. Questa l'idea della Gazzetta dello Sport, già anticipata ieri,con il club viola in contatto con il giocatore per farlo rimanere a Firenze. Ecco la situazione: