Palladino ha i numeri dalla sua parte. Ma potrebbe non bastare per l’Europa

Quella nella quale fu festeggiata la qualificazione in Conference League e il ritorno in Europa grazie alla vittoria per 2-0 l'ultima giornata contro la Juventus. Chiaro che il malcontento dei tifosi derivi anche da altri fattori. La squadra non ha saputo costruire un'identità chiara nel corso della stagione. Dunque, con 65 punti Palladino potrebbe rimanere fuori dall'Europa. Ma la colpa non è sua se la quota punti europea si è alzata in maniera esponenziale. La Roma negli ultimi tre campionati con 63 punti è sempre andata in Europa League. Lo scrive la Nazione.