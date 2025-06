Palladino e quel “Grazie” a Commisso. Nazione: “Rocco deluso dal tecnico”

Raffaele Palladino ha ufficialmente lasciato la Fiorentina, comunicando il suo addio con una toccante lettera pubblicata sui social. Dopo appena una stagione alla guida dei viola, il tecnico ha spiegato di andarsene con grande dispiacere ma con la consapevolezza di aver dato tutto per il bene del club. Le sue dimissioni, presentate mercoledì e rese ufficiali venerdì, sono arrivate inaspettatamente e hanno sorpreso tutto l’ambiente. Per motivi di riservatezza, Palladino non potrà spiegare pubblicamente le ragioni dell’addio, ma ha voluto congedarsi ricordando l’impegno profuso e i momenti più belli della stagione, come la vittoria a Udine e le notti europee.