Palladino e non solo: quando la Fiorentina sa sorprendere l’Inter

Nonostante il bilancio delle sfide tra Fiorentina e Inter sia nettamente a favore dei nerazzurri, c'è qualcosa che stimola la fantasia, la determinazione, la concentrazione e la capacità di lettura della squadra viola. Come scrive il Corriere dello Sport, contro i nerazzurri, al Franchi e a San Siro, si sono viste quattro partite fantastiche, con altrettante vittorie, dei viola, che in qualche modo entrano nella storia di un club non abituato a grandi trionfi, ma capace, seppur non frequentemente, di mettere sotto le grandi. E quando ci riesce, è un tripudio. Vincenzo Montella, Paulo Sousa, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino sono i protagonisti di queste imprese.