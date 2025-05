Palladino e l’idea Ndour centravanti: quanti esperimenti al Viola Park

L’ipotesi di vedere Cher Ndour come centravanti della Fiorentina contro il Bologna si fa sempre più concreta, complice l’assenza di Zaniolo e Beltran per squalifica e la probabile indisponibilità di Kean. Ndour, che in passato ha già ricoperto quel ruolo nel settore giovanile dell’Atalanta, sembra al momento l’opzione preferita da Palladino rispetto ai giovani della Primavera. Si tratta di una scelta d’emergenza, ma che riflette la volontà del tecnico di trovare soluzioni interne per provare a vincere una gara cruciale in ottica europea.