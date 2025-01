Palladino e una “fama” da riconfermare contro il Napoli

Raffaele Palladino sogna l'inizio dell'anno col botto contro Antonio Conte, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus. Questa sera Moise Kean cercherà la sua prima rete contro il Napoli, mentre mister Palladino la prima vittoria contro i partenopei l'ha trovata nel 2023, stessa stagione dei successi contro Juventus e Inter. Da lì la fama di "ammazzagrandi" per il tecnico campano che, in questi primi mesi in viola, sta venendo confermata.

"Ci aspetta una partita complicata contro una delle favorite allo scudetto, ma sono queste le sfide in cui vogliamo mostrarci competitivi" queste le parole del tecnico viola per una sfida che vedrà al Franchi il pubblico delle grandi occasioni nonostante i lavori in corso; saranno in 21 mila al Franchi per spingere la squadra di Palladino alla vittoria contro il Napoli che manca ormai dall'aprile del 2018 quando Simeone spense definitivamente i sogni scudetti ai partenopei siglando una tripletta. Lo riporta TuttoSport.