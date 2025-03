Palladino e il suo blocco: adesso la formazione è una filastrocca

Palladino ha i suoi uomini di fiducia e punta su di loro in questo finale di stagione

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle scelte di Raffaele Palladino. Da cinque partite a questa parte Palladino si è nuovamente affidato a un blocco che ricorda le filastrocche delle formazioni più celebrate, con pochissimo turnover, e se Pablo Marì ha soffiato il posto a Comuzzo in campionato, in Europa Mandragora si è guadagnato i gradi di titolare scalando le gerarchie.

Tra i più impiegati ci sono Dodò (37 presenze sulle 40 gare fin qui giocate) Ranieri (36) Beltran (35) Kean (34) e Gosens (32) ma nelle 3 vittorie raccolte nelle ultime 5 partite (con Lecce, Panathinaikos e Juventus) sono sempre stati schierati anche Fagioli e Cataldi, mentre a seguire sono stati inseriti sia Mandragora sia Gudmundsson. La fiducia concessa all’islandese è il cambio più evidente rispetto al passato, e la conferma di come Palladino cerchi quella qualità necessaria per puntare più ai punti che al bel gioco. Perché a 9 giornate dal termine, e agli ottavi di finale di Conference, per l’allenatore ora «è l’ora dei risultati».